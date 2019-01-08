На CES могли представить инновационную интимную игрушку, но что-то пошло не так

Девайс не подошёл ни под одну из номинаций. Организаторы извинились перед производителем.

Секс-игрушка компании Lora DiCarlo Osé должна была быть номинирована на одну из премий выставки CES 2019, но оказалась не допущена до конкурса за несоответствие правилам выставки. Об этом сообщает The Verge.

Проблема оказалась в том, что для секс-гаджета не нашлось подходящих номинаций. Osé заявлялась в категорию робототехники и дронов, но она не соответствует выдвинутым требованиям. Кроме того, в рамках конкурса запрещено представлять "аморальные и непристойные" девайсы.

Организаторы CES уже признали ошибку и извинились перед Lora DiCarlo. Компания должна была представить секс-игрушку, позволяющую женщинам достичь смешанного оргазма с помощью биомимикрии и робототехники.

Lora DiCarlo основана женщиной Лорой Хэддок. Компания отличается от других производителей секс-игрушек использованием высоких технологий.