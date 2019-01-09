Тим Кук получил рекордные бонусы и заработал $15 млн за год

Глава крупнейшей IT-компании мира получил оклад в размере 3 млн долларов — остальную часть зарплаты составили бонусы.

За 2018 год глава Apple Тим Кук заработал около 15 млн долларов. Отмечается, что его зарплата превышает вознаграждение обычного сотрудника компании примерно в 283 раза, передаёт Business Insider.

Из этой суммы 3 млн долларов Кук получил в качестве основной зарплаты, ещё 12 млн долларов были выплачены бонусами за достижение различных целей, поставленных советом директоров. Порядка 300 тысяч долларов ушло на содержание личного самолёта Тима Кука. Также предприниматель владеет 1,5 млн акций Apple, которые сейчас стоят примерно 189 млн долларов.

По данным Business Insider, обычный сотрудник Apple зарабатывает в 283 раза меньше, чем глава компании. Так, медианная зарплата работника Apple в 2018 году равнялась 55 426 долларам в год. Отметим, что в компании работают примерно 132 тысячи сотрудников.

По словам самого Кука, сказанным предпринимателем в 2015 году, приличную часть вознаграждения он отдаёт на благотворительность. Так, в 2018 году Тим Кук пожертвовал около 5 млн долларов, расплатившись акциями компании.