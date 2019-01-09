Умный бюстгальтер точно определяет размер груди

По статистике компании Soma, до 80% женщин носят нижнее бельё неподходящего размера.

Компания Soma представила на выставке CES-2019 умный бюстгальтер Somainnofit. Устройство предназначено для точного определения размера груди, передаёт Prnewswire.

Девайс выглядит как обычный бюстгальтер спортивного кроя, однако внутри него встроена специальная нить. Когда владелица Somainnofit застегивает аксессуар на груди, он автоматически измеряет размер её бюста и выдаёт значение на экран смартфона через Bluetooth.

По словам разработчиков, их устройство избавит от бытовых проблем: Soma заявила, что до 80% женщин носят нижнее бельё неправильного размера. Также Somainnofit поможет подобрать точный размер бюстгальтера во время беременности, когда его значение может колебаться. В широкой продаже умный бюстгальтер будет стоить 60 долларов, или около четырёх тысяч рублей.