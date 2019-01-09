Владельцы смартфонов Samsung не могут удалить приложение Facebook

Приложение соцсети невозможно стереть с устройства, некоторых пользователей охватила паника.

Пользователи смартфонов Samsung заметили, что с их девайсов невозможно удалить приложение Facebook. Программа намертво вшита в устройства из-за рекламных соглашений компаний, передаёт Bloomberg.

Например, на эту проблему пожаловался фотограф Ник Уинк, который приобрёл Samsung Galaxy S8 для того, чтобы делать снимки. К удивлению Ника, приложение Facebook, предустановленное на аппарате, оказалось неудаляемым. "Может ли программа отслеживать моё местоположение, даже если я ей не пользуюсь?" — задался вопросом фотограф.

По словам представителя компании, неактивное приложение не работает в фоне, поэтому за приватность можно не переживать. Bloomberg уточняет, что Facebook и Samsung заключили договор, по которому приложение соцсети устанавливается на смартфон вместе с фирменными программами.

Неудаляемое приложение Facebook доступно не на всех смартфонах — это зависит от региона, где аппарат был продан. На запрос Bloomberg, во сколько обошёлся контракт с компанией Марка Цукерберга, в Samsung отвечать отказались.