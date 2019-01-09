Смартфоны Samsung и Apple стали самыми популярными подарками на Новый год

Чаще всего магазины электроники продавали смартфоны Samsung, но больше денег принесли гаджеты Apple.

Объединённая компания "Связной | Евросеть" проанализировала продажи в предпраздничный период и назвала самые популярные смартфоны, проданные в период с 17 декабря по 8 января.

За это время ретейлер реализовал на 10% смартфонов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Самым популярным смартфоном стал Samsung G532 Galaxy J2 Prime — бюджетный аппарат, цена которого колеблется в районе 10 тысяч рублей. Также в топе присутствуют Honor 7A и другие смартфоны Samsung — A600 Galaxy A6, J400 Galaxy J4 и A750 Galaxy A7.

За период праздников компания выручила на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Средний чек год к году вырос на 14% и составил 16 121 рубль. В денежном выражении самым популярным стал iPhone XR с накопителем на 128 Гб, весь топ-5 заняли смартфоны Apple. Места со второго по пятое остались за iPhone X на 64 Гб, XS Max — на 64 Гб, XS — на 256 Гб и iPhone 7 — на 32 Гб соответственно.

"Покупательское предпочтение всё больше смещается в сторону технологичных моделей, что способствует росту среднего чека. В дизайне и в технологичной составляющей смартфонов наметились такие тренды, как большой безрамочный экран с вырезом под фронтальную камеру, двойные и тройные камеры, мощный процессор и искусственный интеллект", — заметил вице-президент по продажам объединённой компании "Связной | Евросеть" Давид Борзилов.

Отметим, что с 2019 года некоторые производители смартфонов подняли цены на свои устройства. Например, стоимость девайсов Apple и Samsung в России увеличилась примерно на 2%.