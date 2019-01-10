Instagram разрешит постить в нескольких аккаунтах одновременно

Важное нововведение для бизнес-аккаунтов, которое сэкономит время публикации постов.

В "Инстаграме" скоро появится новая функция, которую называют self regram, или "саморепост". Она позволит публиковать один пост сразу в нескольких аккаунтах, передаёт TechCrunch.

С помощью "саморепоста" пользователь сможет отправить публикацию сразу в нескольких аккаунтах, над которыми имеет контроль. "Мы работаем над этой функцией, чтобы люди с несколькими профилями получили новый опыт", — сообщил представитель компании.

В первую очередь функция может быть полезной для брендов и компаний, которые имеют несколько коммерческих аккаунтов. Это упростит процедуру публикации постов и сэкономит время. В настоящий момент "саморепост" тестируется на ограниченном числе юзеров приложения на iOS. Когда функция станет доступной повсеместно, не уточняется.