Наушники AirPods превратили в шпионский девайс

Любой владелец наушников Apple сможет использовать гарнитуру не по прямому назначению.

Пользователи наушников Apple обнаружили необычную функцию — благодаря ей можно подслушивать разговоры посторонних людей. На это обратило внимание издание The Sun.

Владельцы гарнитуры выяснили, что с помощью функции для людей с проблемами слуха можно подслушивать, о чём говорят посторонние люди. Для этого нужно в настройках пункта управления добавить иконку с пиктограммой уха. При нажатии на эту иконку гарнитура AirPods начинает увеличивать громкость звука, поступающего в микрофоны, благодаря чему можно расслышать шёпот или речь далеко стоящих людей.

Отметим, что о появлении функции для людей с ограниченным слухом стало известно ещё летом этого года. Чтобы активировать её, нужно обновить свой iPhone до операционной системы iOS 12 и приобрести гарнитуру AirPods. Напомним, что из-за изменения НДС Apple и другие вендоры подняли цены на свою технику в России.