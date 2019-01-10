Самая дешёвая Tesla подорожает на $20 000

Автоконцерн уберёт из продажи самые дешёвые версии электрокара с относительно слабым аккумулятором.

Автопроизводитель Tesla исключит из модельного ряда наиболее доступные версии электрокаров Model S и X. Таким образом, начальная стоимость авто сильно повысится, передаёт The Verge.

Из ассортимента Tesla исчезнут автомобили Model S и X с аккумулятором на 75 кВт/час. Электрокары можно будет предзаказать до конца этой недели, затем авто уберут из продажи. В результате самыми доступными автомобилями концерна станут Model S и X с аккумулятором на 100 кВт/час стоимостью от 96 000 долларов и 97 000 долларов соответственно.

Отметим, что сейчас самые доступные версии Model S и X оценены в 76 и 82 тысячи долларов. Таким образом, стоимость самого демократичного электрокара компании Илона Маска поднимется на 15–20 тысяч долларов, или примерно на 1,3 млн рублей.

Напомним, что в прошлом году Tesla выпустила в продажу недорогую версию Model 3. Электрокар можно приобрести за 31 000 долларов вместо 45 000 долларов, однако это возможно только в США благодаря процедуре налогового вычета.