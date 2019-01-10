Apple и Google решили не повышать цены на приложения из-за НДС

Зарубежные компании отреагировали на повышение ставки НДС, но не стали поднимать цены.

Apple и Google сохранили цены на приложения для смартфонов на iOS и Android и стоимость подписок для пользователей из России. На это обратило внимание издание AppleInsider.

Эксперты заметили, что стоимость цифровых услуг Apple и Google осталась прежней для пользователей из России. Например, цена подписки Apple Music не изменилась — месяц доступа к музыкальной библиотеке всё так же обходится в 169 рублей. Тем не менее компания учитывает повышение ставки НДС и списывает с суммы оплаты положенные законом 20%.

Цены на платные приложения в онлайн-репозиториях App Store и Google Play также остались неизменными. Специалисты ожидали обратного, однако американские компании решили не повышать стоимость продуктов, несмотря на повышение ставки НДС.

Отметим, что заморозка цен на цифровые услуги не касается гаджетов. Вчера стало известно, что стоимость смартфонов Apple и Google увеличилась примерно на 2%.