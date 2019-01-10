Скачал фильм — в тюрьму. В Индии пиратов будут сажать на три года

Новая инициатива, которую поддерживают представители киноиндустрии Индии и Голливуд, предлагает сажать пиратов за решётку.

В Индии собираются ужесточить законы, связанные с онлайн-пиратством. Самые злостные нарушители авторских прав могут оказаться за решёткой, передаёт TorrentFreak.

В настоящее время так называемый Кинематографический акт находится на стадии рассмотрения местным парламентом. Новые поправки предусматривают уголовную ответственность за создание и распространение пиратских копий фильмов и тюремный срок до трёх лет. Также пойманный пират должен будет выплатить штраф в сумме до 14 000 долларов (менее миллиона рублей).

Авторы поправок считают, что ужесточение закона поможет побороть пиратство в стране. Инициативу с энтузиазмом встретили представители медиаиндустрии. Есть версия, что поправки в закон были пролоббированы Голливудом и Правительством США.