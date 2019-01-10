Toyota отзывает 1,7 млн авто из-за убивающей людей подушки безопасности

Бракованное оборудование может не спасти людей во время ДТП, а выстрелить мелкими металлическими деталями и добить.

Toyota и её дочерняя компания Lexus объявили об отзыве около 1,7 млн автомобилей, проданных по всему миру. Причиной отзыва является калечащая и убивающая людей подушка безопасности, передаёт Business Insider.

Автоконцерн заявил, что некоторые машины, выпущенные концерном с 2010 по 2017 год, подлежат отзыву. К ним относятся авто моделей Corolla, Matrix, 4Runner и несколько других марок, включая модельный ряд Lexus. Причина заключается в бракованной системе безопасности, которая при активации может выбросить в салон не только подушку, но и металлические детали.

По словам экспертов, повреждённые элементы авто, выброшенные на большой скорости, могут нанести серьёзные повреждения и даже убить пассажиров машины. По крайней мере 23 летальных случая по всему миру (в том числе 15 в США) произошло по вине повреждённой подушки безопасности. Также зафиксировано 290 случаев травматизма по всему миру. Toyota собирается отозвать авто и поменять систему безопасности.