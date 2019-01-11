Названы самые проблемные автомобили в России

Ford Focus назвали самым ремонтируемым автомобилем, а вот "Лада-Калина" удивила надёжностью.

Эксперты НТИ "Автонет" с помощью сервиса Uremont выяснили, какие автомобили чаще всего сдавались в ремонт. На первом месте оказались машины отечественного производителя ВАЗ.

На автомобили Волжского завода приходится около 17% случаев. "Это вполне закономерно — марка ВАЗ одна из самых распространённых в России, да и самой надёжной её не назовёшь", — заметили специалисты. В 8% случаев сданный в ремонт автомобиль был японской марки Toyota, третье место занимают машины компании Ford (6%). Примерно такая же доля обращений в автосервис приходится на автомобили марки Nissan.

По словам экспертов, попадание автомобилей компании Toyota, славящихся своей надёжностью, в топ вызывает недоумение. В разбивке запросов на обслуживание машин по маркам со значительным отрывом лидирует отечественный автопром. Чаще всего (4%) ломаются авто марки Ford Focus, второе и третье места занимают автомобили ВАЗ — Priora и 2114 (3% и 2% соответственно). Судя по количеству обращений, популярный автомобиль "Лада-Калина" оказался лишь на шестом месте — он надёжнее, чем Mitsubishi Lancer и Opel Astra.

Согласно статистике, в 2018 году чаще всего на ремонт отвозили десятилетние автомобили (2008 года выпуска) — 12% от общего числа. Далее идут машины 2007 года выпуска (9%), на машины 2011 и 2012 годов выпуска пришлось по 7% случаев.