Вместо искусственного интеллекта Amazon использовал граждан Украины

Оказывается, вместо нейросети умным домом Amazon управляли живые люди с Украины.

Компания Amazon использовала труд украинских разработчиков, которые подглядывали за американцами и обучали нейросеть. Например, специалисты получали круглосуточный доступ к камерам домовладений США. Об этом говорится в расследовании издания The Intercept.

Речь идёт о проекте Ring — стартапе Amazon, который был куплен компанией в начале 2018 года. Ring выпускает устройство, которое выполняет функции умного звонка и наружной камеры наблюдения. По задумке, обнаруживать нетипичные ситуации (например, появление грабителей) должны нейросети. Однако, по информации Intercept, нейросеть Amazon не справлялась и часто давала ошибочный сигнал тревоги. Чтобы обучить систему, компания наняла разработчиков с Украины.

Сообщается, что армия специалистов получала доступ к умным звонкам Ring, могла наблюдать и настраивать работу системы безопасности. Также украинские энтузиасты могли наблюдать за тем или иным домохозяйством онлайн — для этого нужно было знать почтовый ящик клиента. Причём наблюдающий знал, где проживает клиент, умный звонок которого он контролирует.

По данным журналистов, разработчики с 2016 года имели доступ к облачному сервису Amazon S3, где хранились все записи. Из пользовательского соглашения Ring неясно, может ли разработчик передать видеозаписи домохозяйства на аутсорсинг живым людям. В компаниях Ring и Amazon информацию комментировать отказались.