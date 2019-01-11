В телефонах Alcatel нашли ворующее деньги приложение

Программа нагружала батарею, выкачивала трафик, скачивала платные программы и подключала услуги.

Компанию TCL Corporation, владеющую правами на бренд Alcatel, обвинили в распространении мошеннических приложений. Программы не только сливали данные пользователей, но и подключали им платные подписки, передаёт SlashGear.

По данным экспертов, вредоносное приложение обнаружили на смартфонах Pixi 4 and A3 Max. Программа называлась Weather Forecast-World Weather Accurate Radar и выдавала себя за приложение-метеостанцию, предлагающее прогнозы погоды. Как сообщили пользователи, приложение нагружало мобильный интернет (выкачивало в фоне от 50 до 250 Мб) и разряжало батарею.

Кроме того, программа могла автоматически оформлять подписки на различные услуги посредством SMS. Специалисты заметили, что зловредное приложение работало по всему миру, однако о точном числе жертв, как и размере урона, не сообщается. Сообщается, что программа также бесплатно распространялась в Google Play. На данный момент приложение скачали более 10 млн человек (уже удалено из репозитория).