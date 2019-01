Леди Гага удалила один из своих хитов из-за рэпера-педофила

Композицию Do What U Want, ставшую хитом в 2013 году, теперь невозможно прослушать онлайн.

Известная певица Леди Гага объявила, что удалила один из своих хитов, Do What U Want, из онлайн-сервисов для прослушивания музыки. Это связано с тем, что композиция была записана совместно с артистом Ар Келли, обвинённым в педофилии, передаёт AppleInsider.

Отмечается, что трек Do What U Want, вышедший в 2013 году в альбоме Artpop, изъят со стриминговых площадок Apple Music, Google Play Music и других. Поп-звезда объяснила свой поступок тем, что больше не хочет иметь с рэпером Ар Келли ничего общего. Певица заметила, что не может закрывать на это глаза, так как сама была жертвой сексуального насилия. Напомним, что музыканта Ар Келли в прошлом году обвинили в многократных случаях домогательств к несовершеннолетним девушкам.

Заметим, что композиция Do What U Want действительно исчезла из стриминговых сервисов, но не бесследно. Так как трек имел седьмой номер на пластинке, теперь в альбоме после трека под номером шесть (Manicure) идёт композиция под номером восемь (Artpop).