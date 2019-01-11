Эксперты: Детей нельзя поощрять видеоиграми и соцсетями

По мнению учёных, чтобы ребёнок меньше сидел в телефоне, родители должны давать ему положительный пример.

Учёные Гуэлфского университета в Канаде сделали вывод, что родители, поощряющие своих детей дополнительным временем с телефоном или приставкой, делают им только хуже, передаёт The New York Post.

Специалисты провели исследование и поняли, что дети, которых поощряют смартфонами, становятся сильно зависимыми от гаджетов. По словам экспертов, смартфон или игровая консоль в этой ситуации сравнимы со сладким, которое вредно, но часто является предметом поощрения. В исследовании приняли участие 62 ребёнка в возрасте от 18 месяцев до пяти лет и 68 родителей.

По статистике, дети тратят на гаджеты около полутора часов в будни и порядка двух часов в выходные дни. Взрослые же тратят на смартфоны по два часа в будни и чуть больше двух часов в выходные. Учёные сделали вывод, что дети часто подражают родителям, поэтому, чтобы у ребёнка не развилась зависимость, нужно давать ему положительный пример.