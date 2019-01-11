Смартфон научили предсказывать передозировку наркотиками

С помощью программы американские наркоманы смогут заранее предупредить это и обратиться к врачам.

Американские учёные придумали приложение, которое использует функционал смартфона и способно предсказывать передозировку наркотиками. Программа получила название "Второй шанс", сообщается на сайте Университета Вашингтона.

Приложение превращает обычный смартфон в гидроакустический сенсор. Для его использования нужно приложить один палец к микрофону, а второй — к динамику устройства. "Второй шанс" анализирует дыхание пациента и может определить симптомы передозировки от наркотиков.

Программа была протестирована на 194 участниках, употребляющих героин или другие тяжёлые наркотики. Система с точностью до 97,7% предсказала симптомы апноэ (временная остановка дыхания) и возможной наркотической передозировки. Как выяснили учёные ранее, учащённое или подозрительно медленное дыхание среди людей, зависимых от наркотиков, в 89,3% случаев является симптомом передозировки.

В настоящее время учёные намерены запатентовать своё изобретение, выпустить приложение и рекомендовать "Второй шанс" наркоманам, проходящим реабилитацию.