Беспилотный автомобиль уничтожил камеру за 2 тысячи евро из-за снимка

Мощности лазеров, анализирующих пространство, достаточно, чтобы прожечь матрицу зеркального фотоаппарата.

Стартапер Джит Рэй Чоудхури заметил, что его камера почти за 2 тысячи евро вышла из строя после того, как он сфотографировал беспилотный автомобиль компании AEye на выставке CES 2019. Об этом сообщает Ars Technica.

После посещения выставки мужчина решил сфотографировать ночной город и обнаружил, что камера работает неисправно: в кадре появились полосы, яркость нарушилась. До этого она не падала, причин поломки Чоудхури не находил.

После он начал рассматривать сделанные снимки и заметил, что впервые полоски на кадре появились на фото беспилотного автомобиля компании AEye. Мужчина сообщил об этом производителю, ему объяснили причину поломки и сказали, что камеру придётся выбросить.

Проблема заключается в лазерах, расположенных на крыше авто. С их помощью машина анализирует находящиеся рядом объекты. Эти же лазеры способны прожечь матрицу камеры. При этом отмечается, для человеческого глаза они совершенно безвредны.

Ранее беспилотный автомобиль Tesla задавил робота. Он лишь стоял на обочине, а электроника автомобиля не распознала препятствие и совершила наезд на него по касательной.