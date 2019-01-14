Siri спас жизнь пользователю, попавшему в автокатастрофу

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Siri спас жизнь пользователю, попавшему в автокатастрофу

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Фото: © Twitter/TucsonNewsNow

Возможность вызова голосового ассистента без нажатия на физические кнопки позволила пострадавшему вызвать спасателей, находясь парализованным в искорёженном авто.

Голосовой помощник Apple Siri спас жизнь жителю штата Невады (США) Нэйту Феликсу, попавшему в автокатастрофу, передаёт Apple Insider.

Мужчина въехал в яму, образовавшуюся на месте высохшего озера, и оказался обездвижен в искорёженной машине. Единственной возможностью вызвать спасателей стало использование Siri — так он набрал 911 и сообщил об аварии.

Голосовой ассистент также уберёг пострадавшего от переохлаждения. ДТП произошло вечером. Ночью температура существенно снижается.

Феликса доставили в больницу. Врачи диагностировали повреждение позвоночника и нервных окончаний запястий. Сейчас он перемещается на инвалидной коляске.

Напомним, iPhone реагируют на голосовую команду "Эй, Сири" без нажатия на физические кнопки. Такая возможность и предназначена для экстренных вызовов в подобных ситуациях.

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