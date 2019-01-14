Десятое яйцо. Назван пост в Instagram с самым большим количеством лайков

Пост с обычным яйцом набрал самое большое количество просмотров за всю историю "Инстаграма". Об этом сообщает Mashable.
Количество отметок "Нравится" под ним превысило 24,8 миллиона. Картинка была выложена 4 января 2019 года. На данный момент это единственная публикация в аккаунте.
Таким образом пост побил рекорд модели Кайл Дженнер. В феврале 2018 года девушка выложила фото новорождённой дочери, которое собрало 18,3 миллиона лайков.
Пост Дженнер удерживал рекорд почти год. За это время к его достижению были близки фото Джастина Бибера с Хэйли Болдуин после сообщения о помолвке, набравшее 13,4 миллиона лайков, и последний перед смертью пост рэпера XXXTentacion с 13,3 миллиона отметок "Нравится".
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