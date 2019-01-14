Права на Telegram Павла Дурова могут перейти Великобритании

Об этом опального российского предпринимателя предупредили власти страны, где зарегистрирована компания Дурова.

Британский торговый реестр дал Павлу Дурову два месяца на мысли о судьбе Telegram Messenger LLP. Если предприниматель всё-таки ликвидирует компанию, права на неё вместе с имуществом перейдут в собственность британской короне, передаёт Mash.

"После роспуска всё имущество и права, которыми наделено или находится в доверительном управлении LLP, считаются бесхозяйным имуществом и, соответственно, принадлежат короне", — сообщается в послании Дурову. По информации канала "Код Дурова", за финансовый год операционный убыток Telegram Messenger LLP составил £1,491 млн, а административные расходы — £127 тысяч.

Напомним, что о решении Дурова ликвидировать компанию стало известно 10 января. Telegram Messenger LLP непосредственно отвечает как юридическое лицо за деятельность мессенджера Telegram. Именно она зарегистрирована в реестре организаторов распространения информации, который ведёт Роскомнадзор.