Xiaomi представила рюкзак в стиле Бамблби из "Трансформеров"

Xiaomi представила рюкзак Mi Bumblebee Computer Backpack, созданный на основе персонажа "Трансформеров" Бамблби. Об этом сообщает GizmoChina.
Рюкзак выпущен в жёлтом цвете. Он крепится на жёсткий арочный корпус, снаружи аксессуар защищён двухслойным воздушным полимером.
Габариты рюкзака — 53 х 35 х 16 см, вместительность — 16 литров, это позволяет беспрепятственно класть в него 15-дюймовый ноутбук.
Mi Bumblebee Computer Backpack будет доступен в двух цветах: жёлтом и сером. Рюкзак будет стоить около $79, это приблизительно 5,3 тысячи рублей.
Ранее Xiaomi выпустила куртку с подогревом. Обогреватель работает на аккумуляторе для смартфона, который подключается к USB.
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