"Билайн" закрывает мессенджер Veon

Проект, призванный заменить не только мессенджеры, но и соцсети, просуществовал чуть более полутора лет.

Владельцы мессенджера Veon прекращают развитие проекта. Об этом рассказали представители компании, передаёт CNews.

По словам директора по развитию бизнеса "Киевстара" ("дочки" Veon на украинском рынке) Евгения Кражана, компания "Вымпелком" (оператор "Билайн") приняла решение не развивать мессенджер. "Платформа Veon сразу запускалась с пометкой, что это тестирование и мы собираем по ней отзывы", — заявил Кражан. По его словам, произошедшее с Veon нужно считать опытом, "а не фейлом". Представители Veon заявили, что предложение о сворачивании проекта действительно выдвинуто и сейчас компания решает вопрос о его закрытии.

По данным голландского издания Telegraph, из-за закрытия проекта работу потеряют около 100 человек в Великобритании и порядка 90 человек в Амстердаме, где расположен голландский офис компании. Сообщается, что Veon был закрыт из-за того, что абоненты из разных стран имеют разные потребности и ещё один мессенджер на рынке может их не интересовать.

Напомним, что Veon был запущен в июле 2017 года. Ожидалось, что мессенджер будет работать в РФ, Грузии, Пакистане, на Украине и в Италии. В сервис собирались добавить не только возможность общения, но и новостную ленту, музыку и видео.