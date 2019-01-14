Сортавала и Дивеево вошли в список самых гостеприимных городов России

Санкт-Петербург — второй в мире город по уровню гостеприимности, а Россия поднялась на восьмое место в международном рейтинге.

Сервис Booking.com для путешественников составил топ самых гостеприимных точек на мировой карте. По итогам подсчётов Россия заняла восьмое место, а в топ-20 городов вошли Москва и Санкт-Петербург.

Компания ежегодно проводит конкурс Guest Review Award для своих партнёров. В этом году в топ попали 759 845 объектов размещения в 219 странах и территориях. Наша страна с 26 729 объектами поднялась на одну строчку и заняла восьмую позицию в рейтинге (его возглавила Италия). В первую двадцатку городов мира вошли Санкт-Петербург и Москва, причём Северная столица поднялась на вторую строчку (Москва заняла 19-е место).

Также сервис составил топ-10 российских направлений с наибольшим числом наград Guest Review Award. Кроме ожидаемых туристических точек вроде Суздаля, Пскова, Великого Новгорода, Смоленска, Костромы, курортных микрорайонов Лоо и Эсто-Садок в Краснодарском крае и Тулы в рейтинг попали Сортавала и село Дивеево в Нижегородской области. Наивысшим показателем были отмечены гостевой дом "Усадьба Добролюбово" в Суздале, арт-отель "Центральный" в Костроме и псковский отель "Двор Подзноева".

"Прежде всего для наших клиентов важен персональный подход — внимание к деталям и индивидуальный сервис. Этими наградами мы хотим поблагодарить наших потрясающих партнёров, которые каждый день дарят гостям незабываемые впечатления", — заявил вице-президент Booking.com Оливье Гремийон.