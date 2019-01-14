Сортавала и Дивеево вошли в список самых гостеприимных городов России

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Сортавала и Дивеево вошли в список самых гостеприимных городов России

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Фото: © Википедия

Санкт-Петербург — второй в мире город по уровню гостеприимности, а Россия поднялась на восьмое место в международном рейтинге.

Сервис Booking.com для путешественников составил топ самых гостеприимных точек на мировой карте. По итогам подсчётов Россия заняла восьмое место, а в топ-20 городов вошли Москва и Санкт-Петербург.

Компания ежегодно проводит конкурс Guest Review Award для своих партнёров. В этом году в топ попали 759 845 объектов размещения в 219 странах и территориях. Наша страна с 26 729 объектами поднялась на одну строчку и заняла восьмую позицию в рейтинге (его возглавила Италия). В первую двадцатку городов мира вошли Санкт-Петербург и Москва, причём Северная столица поднялась на вторую строчку (Москва заняла 19-е место).

<p>Сортавала. Фото: © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0_(Center_of_Sortavala).jpg" target="_blank">Википедия</a></p>

Также сервис составил топ-10 российских направлений с наибольшим числом наград Guest Review Award. Кроме ожидаемых туристических точек вроде Суздаля, Пскова, Великого Новгорода, Смоленска, Костромы, курортных микрорайонов Лоо и Эсто-Садок в Краснодарском крае и Тулы в рейтинг попали Сортавала и село Дивеево в Нижегородской области. Наивысшим показателем были отмечены гостевой дом "Усадьба Добролюбово" в Суздале, арт-отель "Центральный" в Костроме и псковский отель "Двор Подзноева".

"Прежде всего для наших клиентов важен персональный подход — внимание к деталям и индивидуальный сервис. Этими наградами мы хотим поблагодарить наших потрясающих партнёров, которые каждый день дарят гостям незабываемые впечатления", — заявил вице-президент Booking.com Оливье Гремийон.

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