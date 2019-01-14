Названы самые странные гаджеты с CES 2019

Умный туалет, телевизор, сворачивающийся в трубочку, робот, созданный для того, чтобы просто радовать владельца милым видом, — всё это было представлено на выставке.

Журналисты издания Tech Radar назвали самые странные гаджеты, представленные на международной выставке CES 2019.

На первое место редакция поставила телевизор LG OLED TV R, способный сворачиваться в трубочку. Далее расположились робот Lovot, созданный исключительно для того, чтобы хаотично перемещаться по дому и радовать пользователей, и робот для складывания белья FoldiMate. Последние места заняли деревянная панель с деревянным корпусом Mui smart display и умный туалет Numi 2.0 Intelligent Toilet.

LG OLED TV R уделено особенно много внимания. Технологические компании в принципе сконцентрированы на совершенствовании технологии OLED. Кроме того, этот телевизор показывают уже второй раз, первый был на CES 2018, тогда производитель продемонстрировал прототип устройства.