Названы самые странные гаджеты с CES 2019

Журналисты издания Tech Radar назвали самые странные гаджеты, представленные на международной выставке CES 2019.
На первое место редакция поставила телевизор LG OLED TV R, способный сворачиваться в трубочку. Далее расположились робот Lovot, созданный исключительно для того, чтобы хаотично перемещаться по дому и радовать пользователей, и робот для складывания белья FoldiMate. Последние места заняли деревянная панель с деревянным корпусом Mui smart display и умный туалет Numi 2.0 Intelligent Toilet.
LG OLED TV R уделено особенно много внимания. Технологические компании в принципе сконцентрированы на совершенствовании технологии OLED. Кроме того, этот телевизор показывают уже второй раз, первый был на CES 2018, тогда производитель продемонстрировал прототип устройства.
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