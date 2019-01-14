Изменения в компании Telegram не повлияют на его блокировку в России

Глава Роскомнадзора Жаров заметил, что Telegram придётся исполнять закон, чтобы добиться снятия блокировки.

Роскомнадзор обозначил свою позицию в истории с ликвидацией Telegram Messenger LLP. По словам Александра Жарова, это никак не повлияет на блокировку мессенджера в нашей стране, передаёт ТАСС.

Глава ведомства заметил, что юридические изменения в компании Павла Дурова никак не повлияют на вопрос блокировки сервиса в России.

— Изменения юридической организации компании не влияют на исполнение или неисполнение законодательства РФ конкретным организатором распространения информации, — заявил Александр Жаров.

Сегодня Британский торговый реестр предупредил Павла Дурова, что если Telegram Messenger LLP будет ликвидирована, то права на неё вместе с имуществом перейдут в собственность британской короны. Напомним, что новость о том, что предприниматель намерен закрыть компанию, появилась 10 января.