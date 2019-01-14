Названа средняя цена нового автомобиля в России

За новую иномарку отдают в среднем почти втрое больше, чем за авто отечественного концерна.

Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России в 2018 году составила 1,43 миллиона рублей. Показатель увеличился на 7,5% по сравнению с 2017 годом. Об этом сообщает "Автостат".

Также аналитики назвали среднюю стоимость иномарки и отечественной машины. Так, за легковой авто иностранного концерна отдают в среднем 1,65 миллиона рублей, а за отечественного производителя — 625 тысяч рублей.

В 2018 году в России продано 1,8 миллиона машин, дополняет "Автостат". Это на 13% больше, чем было в 2017-м.

Ранее были названы самые популярные авто в России. В топ-3 вошли Lada Vesta, Lada Granta и Kia Rio. Самый высокий показатель — 108 364 проданные копии.