Названы лучшие беспроводные наушники

Первая тройка рейтинга осталась за наушниками Sony, популярную гарнитуру Apple AirPods раскритиковали за качество и небольшую автономность.

"Роскачество" совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний составило рейтинг лучших беспроводных гарнитур. Результаты исследования опубликованы на сайте организации.

Самый высокий рейтинг (4,2 балла) получила гарнитура Sony WH-1000XM2 — полноразмерные наушники закрытого типа с функцией шумоподавления. Эксперты отметили длительное время автономной работы, многообразие функций и подключение по NFC. Второе и третье места заняли Sony WH-H900N h.ear on 2 Wireless NC и Sony MDR-100ABN — также наушники с шумоподавлением. На седьмом и девятом местах оказались наушники-вкладыши — Sony WI-1000X и Sennheiser CX 7.00BT соответственно.

Популярная среди Apple-фанатов гарнитура AirPods оказалась лишь на 19-й позиции. Специалисты отметили стильный дизайн и быструю зарядку устройства, но раскритиковали девайс за сравнительно некачественный звук и небольшое время автономной работы.

Самый дорогой прайс (23 990 рублей) получили наушники Sony WH-1000XM2, занявшие первое место. Самый дешёвый — гарнитура Sony WI-C400, которая имеет среднюю стоимость — 2990 рублей. При оценке эксперты отмечали удобство в использовании наушников и качество материалов и сборки.