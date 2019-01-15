В YouTube добавили систему управления, как в Instagram Stories

Теперь листать ролики на популярном видеохостинговом сервисе можно свайпами влево и вправо.

В приложении YouTube появилась новая система управления жестами. Технически она похожа на "Инстаграм сториз" и доступна на смартфонах и планшетах. Об этом сообщает TechCrunch.

Теперь пользователь может листать видео свайпами вправо и влево. В первом случае он откроет следующее, рекомендованное ему видео, а во втором, соответственно, последнее просмотренное.

Нововведение появилось неожиданно. Некоторые пользователи сообщили, что заметили изменение несколько недель назад. Летом сообщалось о тестировании этой возможности на Android.

Ранее на YouTube появился аналог "Сториз" — "Сюжеты". Блогеры с числом подписчиков более 100 тысяч могут выкладывать исчезающие видео. Лайф оценил это нововведение.