"Альфа-банк" тестирует банкомат, где нет картоприёмника и чеков

Кредитная организация первой в нашей стране тестирует банкоматы, которые не печатают чеки и не имеют приёмников для карт.

"Альфа-банк" отчитался о тестировании нового банкомата, рассчитанного только на бесконтактное использование. С устройством могут работать карты нового образца и смартфоны.

Банкомат оборудован сенсорным дисплеем и NFC-приёмником. Для его использования нужно приложить карту или смартфон, оснащённый NFC, к приёмнику, и ввести четырёхзначный ПИН-код. Девайс также работает с картами, привязанными через Apple Pay, Google Pay и другие подобные сервисы. В новых банкоматах можно снимать наличные, проверять баланс, совершать платежи и переводы.

Также устройства не имеют принтеров для создания чеков. Виртуальный документ приходит на электронную почту, привязанную к аккаунту клиента. В настоящий момент новые банкоматы установлены в двух местах — в центральном офисе AO "Альфастрахование" и в центральном офисе группы QIWI.

Напомним, что осенью прошлого года "Альфа-банк" рассказал о выдаче платёжных карт и доступе к удалённым сервисам по биометрическим данным. Получить карту мог любой желающий, сдавший биометрические данные в ЕБС (база Единой биометрической системы).