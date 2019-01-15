Блогер собрал компьютер в корпусе мыши

Энтузиаст распечатал комплектующие на 3D-принтере, а затем подключил к нему экран и клавиатуру.

Блогер с YouTube-канала Electronic Grenade собрал компьютер в корпусе мыши и заснял его на видео.

Сообщается, что комплектующие созданы с помощью 3D-печати. К компьютеру прикреплён OLED-экран c разрешением 128 x 128 пикселей и диагональю всего 1,5 дюйма.

Также аппарат поддерживает беспроводные подключения Wi-Fi и Bluetooth — блогер подключил к нему крошечную клавиатуру с батареей на 500 мАч.

Энтузиаст сообщает, что пользоваться компьютером в корпусе мыши вполне удобно, несложно даже разглядеть курсор на экране. Проблемы возникают с тяжёлыми приложениями — процессор начинает работать на полную мощность.