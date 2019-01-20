Смарт в помощь. Собираем фитнес-набор гаджетов для новой жизни

Вы явно с другой планеты, если ни разу не начинали новую жизнь. Или имеете стальную волю (что не отменяет факта инопланетного происхождения). Вот со следующего понедельника или года точно начну больше ходить пешком, похудею, брошу курить (нужное подчеркнуть)! Сигнализируем: новый год настал, пора отвечать за обещания.

Чтобы сделать первый шаг в здоровую жизнь, советуем сперва побаловать себя: закупиться специальной экипировкой, выбрать обувь, приобрести новый спортивный костюм. И найти верных спутников: новые гаджеты, которые помогут сжигать калории, — смартфон, фитнес-трекер, наушники.

Мы ставим себе задачу обеспечить умными устройствами максимальное число людей, поэтому собирать комплект на новую жизнь будем на крохотный бюджет — максимум 10 тысяч рублей. У этого подхода есть ещё один плюс: разбить на беговой дорожке китайский бюджетник менее трагично, чем новенький iPhone XS. Указанные в подборке устройства можно миксовать, все модели доступны не только в большинстве магазинов электроники, но и на онлайн-площадках.

Смартфоны

Xiaomi Redmi 6A (средняя стоимость — 6300 рублей)

Один из самых демократичных аппаратов 2018 года. У девайса относительно небольшой экран (5,45 дюйма, полезет в любой карман), прочный корпус и неплохая батарея ёмкостью 3000 мАч — хватит на несколько длительных пробежек. Памяти откровенно мало, всего 16 Гб, но вполне достаточно, чтобы закинуть десяток любимых альбомов и мотивирующих плейлистов.

DOOGEE X70 (средняя стоимость — 5500 рублей)

Смартфон с "монобровью", большая редкость для бюджетного сегмента. Это плюс, так как для разблокировки телефона не придётся вытирать пот с ладоней или снимать перчатки — достаточно лишь взглянуть на фронтальную камеру. Кроме того, у X70 есть двойной фотосенсор, что тоже играет нам на руку: будут красивые снимки с тренировок с размытым фоном в качестве бонуса. А ещё у смартфона очень ёмкая (4000 мАч) батарея. Основной минус сверхбюджетного китайца — довольна низкая производительность.

Meizu M6 (средняя стоимость — 6400 рублей)

Наверное, максимально сбалансированный для своей цены аппарат. Тут нет великолепного экрана, высокой производительности, двойной камеры, NFC — это обычный телефон с небольшим дисплеем (5,2 дюйма) и неплохим запасом автономности. Впрочем, отсутствие наворотов — тоже плюс: ничего не будет отвлекать от тренировок.

Фитнес-трекеры

Xiaomi Mi Band 2 (средняя стоимость — 1200 рублей)

Мы могли бы поставить в этот рейтинг новейший браслет Mi Band 3, но отказались от этой идеи. Во-первых, фактически он мало отличается от своего предшественника. Во-вторых, стоит на 500–1000 рублей дороже, а в наших условиях поджимает бюджет. Ручной трекер умеет не только считать пройденные шаги и передавать статистику на смартфон, но и замерять пульс, что важно во время кардиотренировок.

Honor Band 3 (средняя стоимость — 1700 рублей)

Простенький трекер с режимом постоянного измерения пульса. В целом не сильно отличается от вышеописанного фитнес-браслета, если не считать увеличенного монохромного экрана и ребристого силиконового ремешка. Главный минус Band 3 — в нём можно принимать душ, но долгие заплывы с нырянием в бассейне аксессуар вряд ли переживёт.

Smarterra FitMaster 2 (средняя стоимость — 1000 рублей)

Максимально простой трекер в подборке, имеющий тем не менее чётко читаемый OLED-дисплей. У него есть пульсометр, но полагаться на точность измерений за такую цену устройства не стоит. Кстати, без замера сердечного ритма FitMaster 2 работает очень долго — до 360 часов.

Беспроводные наушники

JBL T110BT 4.0 (средняя стоимость — 1400 рублей)

Очень простая гарнитура от известного производителя акустической техники. Это условно беспроводные наушники, соединённые между собой проводом, который во время использования откидывается за шею. От одной зарядки устройство работает шесть часов, чего хватит на пару тренировок, вот только быстрой зарядки сюда не завезли — гарнитура заряжается долгие два часа.

Sony SBH56 (средняя стоимость — 2400 рублей)

Если смартфон и трекер обошлись вам примерно в 7,5 тысячи рублей, оставшихся денег из бюджета как раз хватит на гарнитуру от авторитетного японского производителя. Это не совсем обычные наушники: по сути, перед нами крохотное FM-радио с разъёмом под гарнитуру и поддержкой Bluetooth. На SBH56 можно либо передавать сигнал с телефонного плеера, либо использовать устройство автономно от смартфона, но тогда придётся слушать лишь радио. Зато мобильный не будет отягощать карман.

Meizu EP51 (средняя стоимость — 1600 рублей)

Беспроводная гарнитура с ремешком, соединяющим наушники. У девайса два очевидных плюса. Во-первых, силиконовые амбушюры крепко держатся в ушном канале и заглушают посторонние звуки (на улице с таким аксессуаром есть риск попасть под машину, но в шумном зале это то, что доктор прописал). Во-вторых, устройство имеет дерзкую красно-чёрную расцветку — красиво и напоминает наушники BeatsX, которые стоят почти в шесть раз дороже.

Кажется, мы справились со своей задачей. Самая бюджетная связка смартфон — трекер — наушники из нашей подборки оценена всего в 6400 рублей, плюс около 1000 рублей компенсируют доставку из магазина или изменение цен в большую сторону.

Собрать ультимативный комплект гаджетов в пределах 10 000 рублей вполне реально и совсем не трудно. Гораздо сложнее побороть лень, забыть прежние отмазки и всё-таки надеть спортивную обувь или встать на лыжи. Два понедельника нового года мы уже пропустили.