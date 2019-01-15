Почти треть россиян пользуется исключительно мобильным Интернетом

Аналитик считает, что в ближайшее время Сеть может стать в первую очередь мобильной, а потом уже десктопной.

61% россиян пользуется Интернетом с мобильных устройств на начало 2019 года. Об этом сообщается в исследовании GfK.

Аналитики отмечают рост доли пользователей Интернета на мобильных устройствах. Год назад этот показатель составлял всего 56%. Увеличивается количество заходов со смартфонов, а с планшетов в Сеть заходят всё реже.

Главное наблюдение — увеличение доли юзеров, пользующихся исключительно мобильным Интернетом. Если в прошлом году они составляли 18% от всех пользователей Интернета, то в этом показатель увеличился до 35%.

— Интернет уже в ближайшем будущем может стать прежде всего мобильным и только во вторую очередь — десктопным. Для интернет-сегмента это означает смену приоритетов при развитии digital-продуктов, коммуникаций, рекламы. Производителям, ретейлерам и контент-провайдерам уже сейчас стоит убедиться, что их текущие продукты готовы для мобильных пользователей, — говорит руководитель отдела медиаисследований GfK Rus Сергей Кетов.