"Мегафон" и "Ростелеком" будут развивать 5G совместно

Госоператор и крупный игрок на рынке мобильной связи договорились продвигать сотовую связь пятого поколения в России сообща.

"Ростелеком" и "Мегафон" создали СП (совместное предприятие) по развитию 5G. Об этом на Гайдаровском форуме сообщил глава "Ростелекома" Михаил Осеевский, передаёт RNS.

"СП создано", — заявил Осеевский в разговоре с прессой. Также он уточнил, что входящие в союз LTE другие сотовые операторы в целом поддерживают концепцию единого инфраструктурного оператора. По словам Михаила, компании владеют долями в СП на паритетной основе.

"Отрасли нужен единый переговорщик, единый модератор для взаимодействия с регулятором по вопросам конверсии, высвобождению спектра, условиям совместного использования и т.д.", — сообщил гендиректор "Мегафона" Геворк Вермишян.

В сентябре прошлого года вице-премьер РФ Максим Акимов сообщил, что начало коммерческого использования сетей 5G в России ожидается к концу 2021 года. Тем не менее "Мегафон" планирует реализовать пилотные проекты с применением этой технологии уже в 2019 году.