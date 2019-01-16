Московские детсады переименовали в крематории в Google

Действия интернет-троллей рассмешили часть пользователей, но некоторых довели до истерики и оскорбили.

Пользователи соцсетей обратили внимание, что по запросу "детский крематорий" в Google появляется список заведений, которые на самом деле являются детсадами.

Если вбить в поисковую строку соответствующий запрос, то система покажет от 15 до 20 заведений, которые якобы предоставляют услуги кремации в столице. На самом деле за этим адресами скрываются детские сады. На проблему обратили внимание в ночь по Москве, на данный момент поисковая выдача исправлена — по запросу "детский крематорий" не появляется ни одного результата.

Однако пройдя по адресам некоторых московских детсадов, ещё можно найти хулиганские названия. Например, по адресу 2-й Павловский переулок, 18, система выдаёт "Крематорий живых русских детей № 1234".

Большинство пользователей соцсетей отнеслись к этой ситуации с иронией, однако некоторых проделки анонимов разозлили. Например, пользователя ЖЖ под ником rovego, который собирается подавать на Google в суд "за скотство". "У жены случилась натуральная истерика. А вдруг кто-то хочет сжечь детей? И даже стало плохо. Пила сердечное", — поведал мужчина о реакции супруги и заявил, что будет требовать с компании 10 млн рублей.

Судя по всему, переименование объектов в картах Google является результатом акции пользователей, которые массово предлагают тому или иному заведению новое название. Например, ранее анонимные интернет-активисты переименовывали Верховную раду Украины в "Верховную зраду" (С укр. — "измена". — Прим. ред.), Кабинет министров Украины в "Кабинет монстров", а небоскрёб Дональда Трампа в Нью-Йорке — в "Башню мусора".