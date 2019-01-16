Facebook проверит политическую рекламу на Украине

Соцсеть намерена спасти украинские выборы в президенты и не допустить иностранного вмешательства.

Facebook заявил, что будет тщательно проверять политическую рекламу в украинском сегменте соцсети. Это связано с надвигающимися выборами президента, передаёт Reuters.

Соцсеть начнёт тщательно изучать политическую рекламу на Украине, а также в Нигерии, Индии и некоторых неназванных странах Евросоюза. Это связано с борьбой за невмешательство в политическую жизнь страны и грядущими выборами в вышеуказанных государствах. Например, на Украине 31 марта состоятся выборы президента страны.

По словам компании, Facebook будет тщательно проверять каждого рекламодателя. Reuters отмечает, что на многих рынках, где работает соцсеть, до сих пор нет отлаженного инструмента контроля за политической рекламой. Первым делом сервис авторизации рекламы будет внедрён в Нигерии, где 16 февраля пройдут президентские выборы.

Напомним, что Facebook неоднократно критиковали за публикацию политической рекламы, спонсированной заинтересованными лицами из-за рубежа. Например, компанию подозревали в ангажированности и критиковали за неспособность противостоять так называемым кремлёвским троллям.