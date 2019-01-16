В России появился trade-in для часов

Вендор предложил сдать старые механические или кварцевые часы, а в обмен получить скидку на умные.

Компания Samsung запустила первый в России trade-in часов. Согласно его условиям, новые электронные часы можно получить, сдав старые, передаёт РИА "Новости".

Корейская компания в тестовом режиме предложила российскому потребителю обменять старые часы на новые электронные, совершив доплату. По условиям trade-in, покупатель может получить фиксированную скидку на смарт-часы Galaxy Watch — пять тысяч рублей для версии 46 мм и три тысячи рублей для 42 мм. Акция действует в магазинах — партнёрах Samsung.

Вендор уточняет, что в тестовом режиме акция продлится до 3 февраля. Причём покупатель может принести любые часы — как электронные, так и механические или кварцевые.