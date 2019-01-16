Придуман способ, как запретить близким людям копаться в своём iPhone

Во избежание щекотливых ситуаций с близкими людьми эксперты советуют "по-умному" ставить пароль на iPhone.

Эксперты ZDNet назвали необычный способ защиты личной информации на iPhone. В основном он касается тех ситуаций, когда ваш смартфон просят посмотреть близкие и знакомые люди.

Чтобы друзья или родственники не стали смотреть ваши фото, заходить в аккаунты соцсетей или изучать историю браузера, журналисты посоветовали использовать функцию подсчёта экранного времени (Screen Time). В настройках данной функции можно поставить пароль на выбранные приложения на определённое количество времени.

По задумке Apple Screen Time должна защитить пользователя от цифровой зависимости, но её можно использовать и для защиты личной информации, считают эксперты ZDNet. После настройки функции нужно лишь активировать её и можно отдавать смартфон в чужие руки.

Напомним, что функция Screen Time появилась в новой версии мобильной операционной системы iOS 12 осенью прошлого года. Нововведение в теории поможет пользователям проводить меньше времени за экраном гаджета. Сам глава Apple Тим Кук признался, что слишком зависит от своего смартфона.