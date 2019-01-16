Студия Артемия Лебедева прорекламировала Telegram

Если бы Павел Дуров хотел продвигать "Телеграм", то наверняка присмотрелся бы к студии известного дизайнера.

На сайте Студии Артемия Лебедева появился концепт рекламы мессенджера "Телеграм". Основной посыл рекламы в том, что сообщения не могут подсмотреть те, кому они не были адресованы.

Концепция баннерной рекламы появилась в разделе "Мозг", автором указан дизайнер студии Иван Тихомиров. На рекламном щите изображены два сообщения — одно представляет из себя нечитаемый набор символов, другое — понятный текст. Под первым стоит подпись "Что видит ФСБ", под вторым — "Что видите вы". Тем самым дизайнер иронизирует на тему, что переписку во многих мессенджерах могут читать сотрудники Федеральной службы безопасности.

В разделе "Мозг", где появился концепт рекламы, ежедневно публикуются оригинальные идеи относительно дизайна, которые призваны решить некоторые бытовые и жизненные проблемы. Интересно, что сам мессенджер Павла Дурова никак не рекламируется — ни в Интернете, ни в реальной жизни.

Отметим, что Артемий Лебедев год назад высказывался по поводу связи ФСБ и "Телеграма". По его мнению, сервис напрямую контролируется Кремлём, который поддерживает легенду независимого мессенджера. Также он назвал "Телеграм" "самым успешным проектом российских спецслужб".