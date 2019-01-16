Из Android-смартфонов могут исчезнуть тысячи приложений

Google намерена отказаться от приложений старых версий, которые тормозят смартфоны.

Google заявила, что в ближайшие годы перестанет публиковать 32-битные приложения. Компания заметила, что 64-битные приложения более оптимизированы для работы со смартфоном, сообщается в Android Developers Blog.

В блоге компании говорится, что с 1 августа 2019 года разработчики программ должны будут вместе с 32-битными приложениями выпускать и 64-битные версии. С 1 августа 2021 года компания уже прекратит публиковать 32-битные приложения и будет требовать от разработчиков выпускать только версии в 64 бита.

Тем самым компания намерена избавиться от старых версий приложений, которые хуже оптимизированы и могут тормозить работу смартфона. По словам специалистов, в течение ближайших двух-трёх лет к переходу на 64-битные приложения будут готовы и пользователи, и процессоры гаджетов.

Напомним, что в апреле прошлого года от 32-битных приложений, только на платформе компьютеров, отреклась и Apple. Компания начала рассылать уведомления пользователям macOS, что постепенно будет отказываться от приложений с разрешением 32 бита.