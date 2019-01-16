Аксессуар за 12 тысяч. Apple выпустила умные чехлы для айфонов

Девайс позволяет дольше пользоваться смартфоном без подзарядки, но портит его визуальный облик.

В ассортименте Apple появились чехлы для iPhone со встроенным пауэрбанком. Стоимость аксессуаров сравнима с ценой некоторых бюджетных телефонов.

Компания выпустила чехлы Smart Battery Case для всех новых айфонов — iPhone XS, XS Max и XR. Аксессуар даёт владельцам смартфонов дополнительное время работы девайса. Например, в случае iPhone XS юзер может работать в Интернете до 33 часов или прослушивать музыку до 21 часа.

Чехол имеет разъём Lightning — во время подключения к сети сперва заряжается сам iPhone, а потом непосредственно пауэрбанк. Также устройство умеет заряжаться без проводов — с помощью Qi-площадок.

Из-за дополнительной батареи в чехле айфон получает небольшой горб на задней панели. Стоимость Smart Battery Case для всех моделей одинакова — 11 176 рублей. Отметим, что цена iPhone XS на сайте Apple стартует от 89 481 рубля. Напомним, что впервые подобный аксессуар был представлен для iPhone 6.