Вирус-вымогатель под Windows наказывает халявщиков

После того как вирус "обживается" на компьютере жертвы, вернуть контроль на ПК без потери файлов становится невозможно.

В Сети обнаружили новый вирус-вымогатель, который атакует пользователей нелицензионного ПО. Программа шифрует файлы и требует выкуп, сообщает Bleeping Computer.

Вирус под названием Djvu был впервые замечен в декабре прошлого года. По словам юзеров, он распаковывает на компьютер несколько файлов, которые берут под контроль систему. Программа прикидывается системой обновления Windows и зашифровывает все файлы так, что их невозможно открыть. По словам экспертов, подобным вирусом заражены дистрибутивы взломанного пиратами ПО и видеоигры, которые выкладываются в Интернете для бесплатного скачивания.

Специалисты сообщают, что вирус требует от пользователя некую сумму в качестве выкупа. По их словам, никаким образом дешифровать данные невозможно. Судя по всему, единственным способом вернуть управление ПК является полная переустановка системы.