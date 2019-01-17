Дуров: 2019 год будет важнейшим для Telegram

По мнению предпринимателя, пользователи по всему миру выбрали его мессенджер из-за отсутствия рекламы и свободы от монополий.

Создатель Telegram Павел Дуров обратился к пользователям через свой канал в мессенджере. Предприниматель заметил, что 2018 год был очень успешным, и пообещал, что 2019 год будет крайне важным для сервиса.

— 2018 год был великолепным для Telegram, но 2019 год будет наиболее важным в истории нашей компании, — заявил Дуров. По его словам, в минувшем году всё больше и больше людей открыли для себя сервис, свободный от рекламы и монополий крупных компаний. Он также заметил, что сервис растёт большими темпами по всему миру.

В завершение Дуров сообщил, что в 2019 году будут сбываться пожелания многих людей относительно будущего сервиса.

— Мы внедрим много новых функций, о которых вы спрашивали нас, — пообещал предприниматель.

Напомним, что 10 января стало известно, что Дуров собирается ликвидировать Telegram Messenger LLP — компанию, ответственную за Telegram. Вчера Лайф писал, что Студия Артемия Лебедева прорекламировала мессенджер русскоязычного предпринимателя.