IKEA выпустила "меморезку" в честь яйца из Instagram

Бренды и компании продолжают соревноваться в остроумии на тему самого популярного яйца в Интернете.

Компания IKEA презентовала новый продукт — "меморезку". Он представляет из себя яйцерезку и посвящён мемам про яйцо, которое стало крайне популярным в Instagram.

В честь нового рекорда в Instagram (46 млн лайков на фотографии обычного яйца) компания представила "меморезку". На самом деле это шутка пиарщиков IKEA — "меморезку" правда можно купить в магазинах сети за 59 рублей, но в реальности она называется яйцерезка "Слэт". Менее чем за сутки пост с "меморезкой" набрал более шести тысяч лайков.

IKEA пошутила про рекорд, который на днях поставил в Instagram снимок обыкновенного куриного яйца. Неизвестный пользователь опубликовал фото яйца и попросил помочь лайками, чтобы побить прежний рекорд соцсети. До начала этого года он принадлежал модели Кайли Дженнер, снимок дочери которой собрал 18,3 млн отметок "Нравится".