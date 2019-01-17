Mastercard запретит автоматом списывать деньги после окончания пробного периода

Платёжная система объявила войну сервисам, которые любят под шумок снимать деньги клиентов.

Международная платёжная система Mastercard собирается защитить клиентов от автоматических списываний денег после окончания пробного периода в различных сервисах. Система считает, что пользователь всегда должен быть предупреждён перед взиманием средств.

В сообщении компании говорится, что иногда пробная версия может превратиться в повторяющуюся подписку, которую сложно отменить. "Мы хотим, чтобы каждая транзакция была простой, надёжной и безопасной", — заявляет Mastercard. По этой причине платёжная система собирается ввести новые правила.

Например, компания, оформляющая подписку, должна будет предупредить клиента, когда в следующий раз возьмёт с него деньги. Также перед окончанием пробного периода сервис будет обязан уведомить пользователя через СМС или почту, что скоро начнётся платный период. Компании должны будут присылать чёткую инструкцию, как отменить подписку.

Пока не известно, когда Mastercard введёт новые правила и как компания будет контролировать сторонние сервисы. В сообщении не указывается, в каких регионах будут работать новые правила, но, скорее всего, они будут введены по всему миру.