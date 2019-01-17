В 2018 году Apple потратила $310 тыс. на охрану Тима Кука

Это далеко не потолок в IT-индустрии: например, охрана жизни Марка Цукерберга оценена в 10 млн долларов.

За прошлый год Apple потратила 310 тысяч долларов на обеспечение охраны своего руководителя. Об этом сообщает Wired и сравнивает эту сумму с затратами других СЕО.

Отмечается, что больше всего компания потратила на охрану Кука в 2015 году — порядка 700 000 долларов. В 2016 и 2017 годах Apple охраняла своего руководителя за 220 000 и 224 000 долларов соответственно. Эксперты уточняют, что это не самые крупные расходы в среде IT-компаний. Например, на защиту Марка Цукерберга Facebook потратила 7,3 млн долларов в 2017 году, а в 2018 году эта сумма, скорее всего, выросла до 10 млн долларов.

В свою очередь, на безопасность бывшего СЕО Intel Брайана Кржанича в 2017 году было потрачено 1,2 млн долларов, главы Amazon Джеффа Безоса — порядка 1,6 млн долларов в прошлом году. Безопасность генерального директора Google Сундара Пичаи в прошлом году обошлась в 600 000 долларов, 300 000 долларов компания тратила на охрану бывшего исполнительного директора Эрика Шмидта.

Отметим, что за 2018 год Тим Кук получил рекордную заработную плату — порядка 15 млн долларов, из которых 12 млн долларов были выплачены бонусами за достижение различных целей. Также сообщается, что порядка 300 тысяч долларов (столько же, сколько на безопасность) ушло на обслуживание личного самолёта предпринимателя.