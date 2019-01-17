Благосостояние россиян, в пересчёте на бургеры, выросло

На основе самого популярного блюда из доставки еды специалисты назвали самые благополучные города.

Сервис по доставке Delivery Club изучил уровень жизни россиян на основе числа бургеров, которые они могут себе позволить. Лидерами рейтинга ожидаемо оказались москвичи, которые могут купить 148 бургеров в месяц.

По сравнению с маем 2018 года индекс бургера в столице вырос до 148 штук. На втором месте разместился Владивосток, жители которого могут позволить себе 131 булочку. Замыкает тройку Северная столица — здесь индекс снизился (с 137 до 126 пунктов). Причиной может быть уменьшение средней зарплаты (с 58 598 рублей до 57 331 рубля) на фоне увеличившегося прожиточного минимума (с 10 792 рублей до 12 087 рублей).

В двух третях исследуемых городов был зафиксирован рост индекса, что говорит о благосостоянии жителей. В топ-5 по величине этого показателя вошли также Тюмень, Красноярск и Омск — 109, 108 и 108 пунктов соответственно. В Новосибирске, например, индекс уменьшился (с 90 до 81), однако упала минимальная стоимость бургера — до рекордных пяти рублей. Для сравнения, Москва занимает первое место по самым дорогим бургерам — здесь цена булочки с котлетой может составлять до 3000 рублей.

Замыкает рейтинг Сочи. В декабре 2018 года местные жители могли приобрести всего 70 бургеров. Тем не менее, по сравнению с маем, индекс вырос на шесть пунктов.

Индекс бургера составлялся на основе того, сколько можно купить бургеров за среднюю зарплату (за вычетом прожиточного минимума). Компания выбрала булочку с котлетой, потому что именно это блюдо чаще всего заказывают с доставкой жители России.