"Живой журнал" перезапустят

Легендарная блоговая платформа попытается привлечь авторов и читателей с помощью нейросетей.

Rambler Group рассказала о планах обновить блоговую платформу "Живой журнал". Интересные посты и публикации будет предлагать нейросеть, передаёт "Коммерсант".

"Изменения начнутся уже в январе, и мы ожидаем, что они приведут к росту трафика на главной странице ЖЖ на 10–15% в течение года", — заявила руководитель "ЖЖ" Наталия Арефьева. По её словам, на главной странице сервиса появится раздел "Вам может быть интересно", куда рекомендательная система будет отбирать публикации по интересам пользователя.

По информации Mediascope Web Index, в ноябре 2018 года аудитория блоговой платформы составила 11,48 млн человек. Rambler оценивает месячную аудиторию "Живого журнала" в 48 млн человек. Отметим, что компания не в первый раз пытается перезапустить проект: например, в 2014 году на платформе появился "Журнал ЖЖ" — подборка актуальных блогов.