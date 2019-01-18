Вирус в браузере Google Chrome воровал платёжные данные

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Вирус в браузере Google Chrome воровал платёжные данные

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Фото: © Telefónica Digital España

Приложение работало под видом безобидного расширения, но тайком скачивало приватные данные пользователя.

Специалисты по кибербезопасности из ElevenPaths обнаружили опасное расширение для браузера Google Chrome. Оно воровало данные банковских карт и отправляло злоумышленникам.

Расширение Flash Reader устанавливалось на компьютер пользователя, проникало в браузер и перехватывало данные банковских карт, которые пользователь использовал для платежей в Интернете. Программа была размещена в магазине расширений Google с начала 2018 года, но на неё долгое время не обращали внимания.

Эксперты уточняют, что после скачивания приватных данных вирус отправлял их на сервер мошенникам, которые могли снять деньги с банковских счетов жертвы.

Напомним, что на днях эксперты обнаружили в Сети опасный ПК-вирус, который распространялся на пиратских сайтах. Программа устанавливалась на компьютер, шифровала данные и требовала выкуп.

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