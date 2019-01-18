Louis Vuitton выпустила наушники за $950

В аксессуаре нет ничего выдающегося, кроме логотипа одного из главных производителей люксовых вещей.

Модный дом Louis Vuitton представил беспроводные наушники. Устройство имеет логотип бренда и оценено в 950 долларов, передаёт The Verge.

Наушники-затычки имеют базовое шумоподавление, защищают от влаги и пыли по стандарту IPX4, работают на одном заряде до пяти часов. Девайс и кейс, в котором он заряжается, имеет логотип Louis Vuitton. Сообщается, что это не самостоятельная разработка модного бренда — компания использовала наушники Master & Dynamic MW07, поместив на них свой логотип.

Стоимость Master & Dynamic MW07 составляет 299 долларов, тогда как версия от Louis Vuitton оценена в 950 долларов (или около 63 тысяч рублей). Модель выпущена ограниченным тиражом, производитель отпускает не больше одной гарнитуры в одни руки.